Росфинмониторинг предотвратил хищение 2 млрд руб. на нацпроектах в 2024 году

При реализации национальных проектов в 2024 году было предотвращено хищение около 2 млрд руб., следует из годового отчета Росфинмониторинга. Федеральному бюджету возместили более 1 млрд рублей

«Возбуждено около 350 уголовных дел, ущерб по которым превысил 3,3 млрд рублей», - говорится в материалах финразведки.

Также сообщается, что за тот же период в рамках контроля за расходованием бюджетных средств вернули 26 млрд руб., из них 2,3 млрд руб. - по гособоронзаказу.