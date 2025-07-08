В аэропорту Пулково к утру 8 июля осталось восемь задержанных авиарейсов

Утром во вторник, 8 июля, петербургский аэропорт Пулково отчитался о возвращении к работе в штатном режиме. Рейсы, задержанные из-за ограничений в связи с атаками БПЛА, постепенно отправляют по назначению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

«На 8 июня осталось восемь задержанных рейсов, о переносе которых сообщалось ранее. Запланированные на 7 июля вылеты обеспечены»,— заявили в управляющей компании ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

Пассажиров поблагодарили за терпение и пожелали приятных и комфортных перелетов в дальнейшем.

«Ъ-СПб» писал, что еще накануне в Пулково оставались задержанными более 90 авиарейсов. К вечеру понедельника в пресс-службе аэропорта заявляли, что успели обслужить 345 рейсов и 45 тыс. пассажиров.

Андрей Цедрик