Минтранс указал владельцам магазинов в аэропортах на их скупость

Врио министра транспорта России Андрей Никитин заявил, что ведомство собирается наладить диалог с владельцами частной инфраструктуры в аэропортах и на вокзалах. По словам господина Никитина, речь пойдет о высоких ценах на товары и услуги, которые предоставляет бизнес.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Если мы говорим о частной инфраструктуре, здесь у нас инструментов влияния меньше, но жадность никогда ни к чему хорошему не приводит. Мы, безусловно, будем с коллегами на эту тему разговаривать, все же люди. Сегодня ты продаешь воду, а завтра ты оказываешься в такой же ситуации в другом месте. Я считаю, что нам здесь диалога не хватает»,— сказал господин Никитин на пленарном заседании в Госдуме.

В феврале московское управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дела в отношении ООО «Регстаэр-М», которое управляет сетью магазинов в аэропорту Внуково. Поводом для этого стали высокие цены на воду. Пресс-служба Внуково заявляла, что контролировать цены должны государственные органы, а сам аэропорт за это не ответственен.