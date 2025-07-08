В Ярославле таксиста приговорили к лишению свободы за пьяную езду

Заволжский районный суд Ярославля признал виновным 54-летнего местного жителя в управлении автомобилем в состоянии опьянения. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

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В декабре 2024 года на проспекте Машиностроителей сотрудники ГАИ остановили автомобиль Volkswagen Polo. За рулем находился водитель такси в состоянии опьянения, которое подтвердило освидетельствование.

При этом ранее местный житель был дважды судим за тяжкие преступления, ему назначалось наказание в виде лишения свободы.

«С учетом позиции государственного обвинителя и рецидива преступлений суд назначил мужчине наказание в виде 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года»,— сообщили в надзорном ведомстве.

Алла Чижова