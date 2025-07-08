Экс-глава госжилнадзора Башкирии останется в СИЗО до 12 сентября

Советский райсуд Уфы продлил до 12 сентября арест бывшему председателю госкомитета Башкирии по жилищному и строительному надзору Артуру Давлетшину, сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Советского районного суда Уфы Фото: пресс-служба Советского районного суда Уфы

Как сообщал «Ъ-Уфа», Артура Давлетшина задержали 24 декабря прошлого года и в тот же день уволили с должности, которую он занимал с сентября 2022 года. На следующий день его арестовали по обвинению в получении взятки в крупном и особо крупном размерах группой лиц по предварительному сговору (ч. 5 и 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, обвиняемый получил 2 млн руб. от представителя компании, строившей логистический комплекс Ozon, и 350 тыс. руб. — от подрядчика, монтировавшего систему теплоснабжения пожарно-спасательной части в Агидели.

Бывший чиновник содержится в уфимском СИЗО №1.

Обвиняемыми по уголовному делу проходят 10 бывших и действующих сотрудников госкомитета и еще 12 предполагаемых взяткодателей и посредников из числа представителей коммерческих организаций.

Венера Хисамова