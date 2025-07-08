«Это нанесет непоправимый вред зубам»

В первой половине 2025 года в России значительно вырос спрос на наборы для самостоятельного пломбирования зубов. На одной из популярных онлайн-площадок объем предложений подобных товаров увеличился в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стоимость таких комплектов также резко выросла — с 150–200 руб. до 900. По мнению участников рынка, рост популярности домашних пломбировочных наборов связан с удорожанием стоматологических услуг. Согласно данным издания, в июне средний чек на лечение у стоматолога составил 10,9 тыс. руб., что на 15% больше, чем годом ранее. О том, насколько безопасна подобная альтернатива профессиональному лечению, «Ъ-Кубань» рассказал главный внештатный специалист-стоматолог министерства здравоохранения Республики Крым Николай Ляхов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Ляхов

Фото: предоставлено автором Николай Ляхов

Фото: предоставлено автором

«Применение наборов для пломбирования в домашних условиях непосредственно самим пациентом гарантированно приведет к необратимым катастрофическим изменениям, вызовет осложнения имеющихся заболеваний твердых тканей зуба, приведет к возникновению новых заболеваний и нанесет непоправимый вред зубам.

Непременным условием выбора тактики лечения кариеса является правильная постановка диагноза врачом-стоматологом. Для постановки диагноза с учетом степени тяжести заболевания, характера и глубины поражения специалист проводит объективное обследование, включая визуальный осмотр, а также специальные диагностические процедуры.

Поскольку кариозный процесс характеризуется наличием дефекта зуба, дно и стенки которого представлены некротизированными, инфицированными, размягченными либо пигментированными тканями, обязательным условием надлежащего лечения является их удаление. При лечении таких форм осложненного кариеса, как пульпит и периодонтит, врач-стоматолог должен провести необходимое лечение корневых каналов зуба с применением специального эндодонтического инструментария и соблюдением правил асептики и антисептики под обязательным рентгенологическим контролем.

Восстановление зуба пломбировочным материалом также требует выполнения ряда обязательных условий: проведения рациональной анестезии, антисептической обработки, исключения попадания ротовой жидкости в полость, установки матриц при расположении кариозной полости на контактных поверхностях, а также мероприятий по шлифовке и полировке пломбы и др.

В домашних условиях соблюдение даже базовых требований лечения кариозных полостей невозможно.

Очевидно, что отсутствие у пациента фундаментальных и клинических знаний в области стоматологии, а также необходимого диагностического и лечебного оборудования, визуального контроля и невозможность соблюдения условий, обеспечивающих качественное лечение, приведут к неудовлетворительным результатам и, как следствие, к осложнениям — вплоть до потери зуба. Кроме того, возможна неправильная высота установленной пломбы, что может привести к нарушениям со стороны височно-нижнечелюстного сустава.

Самостоятельное применение пациентом наборов для пломбирования ни в коей мере не может считаться альтернативой лечению у специалиста.

Лечение кариозных поражений твердых тканей зубов должно проводиться исключительно врачом-стоматологом, обладающим необходимыми знаниями и опытом, с использованием соответствующего оборудования, инструментов, медикаментов и материалов в условиях, обеспечивающих качественное оказание стоматологической помощи».