Балкерный терминал в Туапсе увеличил перевалку удобрений на 31%

В первом полугодии 2025 года ООО «Туапсинский балкерный терминал» (ТБТ, находится под управлением АО «Портовый альянс») увеличил перевалку минеральных удобрений на 31%, объем составил 1,32 млн т. Удобрения поставляли в страны Юго-Восточной Азии и Бразилию. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на компанию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный сайт Туапсинского балкерного терминала Фото: Официальный сайт Туапсинского балкерного терминала

За отчетный период обработали 50 судов. Это на 35% больше, чем в 2024 году. Специалисты выгрузили 18,15 тыс. вагонов. Среднесуточная выгрузка выросла на 27%.

В июне этого года через ТБТ было перевалено 209 тыс. т грузов. Это на 9% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

По словам исполнительного директора ТБТ Павла Кузнецова, факторами роста являются совместное с грузоотправителями и РЖД планирование, взаимодействие с надзорными ведомствами и портовыми властями. Результаты первой половины года позволяют делать прогноз на достижение поставленных целей и выход на проектную мощность.

Терминал работает в Туапсинском морском порту. Он может обрабатывать суда дедвейтом до 52 тыс. т, длиной до 215 м и максимальной осадкой до 12 м. По итогам этого года ТБТ планируют увеличить перевалку минеральных удобрений до 2,5 млн т, это на 25% больше, чем в 2024 году.

Алина Зорина