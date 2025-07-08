Novabev Group нарастила отгрузки алкоголя в первом полугодии 2025 года

Российская алкогольная компания Novabev Group (бывшая Beluga) в первую половину 2025-го увеличила объем поставок собственной продукции до 5,6 млн декалитров (дал). Это на 6% больше аналогичного периода 2024 года, сказано в пресс-релизе компании.

Novabev также привела показатель отгрузок импортных партнерских брендов. Согласно данным компании, за первом полугодие он составил 1,5 млн дал. Объем общих отгрузок алкогольной продукции за отчетный период достиг 7,2 млн дал (+5%).

Сеть магазинов «Винлаб», входящая в структуру Novabev, по итогам полугодия увеличила выручку на 22,7%. Средний чек в торговых точках сети вырос на 9,7%.

Novabev Group возглавляет рейтинг Forbes среди крупнейших алкогольных производителей в России. Чистая выручка компании за 2024 год составила примерно 135,5 млрд руб. (+16%). Водочные марки «Архангельская», «Беленькая» и «Царь», принадлежащие Novabev, представлены в топ-30 мировых водочных брендов за 2024 год от Drink International.

Одновременно с результатами Novabev Group общерыночные показатели демонстрируют сокращение производства алкогольной продукции в России. За первое полугодие выпуск алкоголя в стране сократился на 16,1%.

Подробнее о причинах кризиса производства — в материале «Не алкогольный год».