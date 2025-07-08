В Крыму осудили жителя Армянска за мошенничество на 1,3 млн рублей

Симферопольский суд признал жителя Армянска виновным в мошенничестве, связанном с получением денежных средств под предлогом покупки товаров. Обвиняемый получил 1,3 млн руб. от трех жителей полуострова, не намереваясь исполнять свои обязательства, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как установлено в ходе судебного разбирательства, фигурант уголовного дела получил от троих крымчан денежные средства под различными предлогами. Житель Ялты передал ему средства за приобретение топливных талонов по заниженной цене, житель Евпатории — за бытовую технику, а земляк из Армянска рассчитывал через него совершить сделку по покупке автомобиля.

Ни одна из обещанных сделок не была исполнена. Как выяснилось в суде, обвиняемый с самого начала не планировал выполнять взятые на себя обязательства и потратил все полученные средства на личные нужды. Общая сумма причиненного ущерба составила 1,3 млн руб.

После задержания мужчину привлекли к уголовной ответственности. Суд, учитывая доводы государственного обвинения и обстоятельства дела, приговорил его к трем годам и восьми месяцам лишения свободы. Отбывать наказание осужденный будет в колонии общего режима.

«Ъ-Кубань» писал, что с января по май 2025 года в Крыму зарегистрировали почти 1,8 тыс. преступлений с использованием IT-технологий — наиболее популярными остаются схемы с «безопасными счетами», фишинговыми ссылками и звонками якобы от сотрудников ведомств. Для профилактики проводится масштабная информационная кампания: полицейские читают лекции в учебных заведениях, размещают памятки в транспорте и на квитанциях ЖКУ, а также устанавливают ростовые фигуры с предупреждениями.

Мария Удовик