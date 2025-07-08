Работа детсадов приостановлена в нескольких селах Дагестана из-за массового отравления

В нескольких населенных пунктах Магарамкентского района Дагестана приостановили работу детских садов. Такое решение принято районной администрацией на фоне массового отравления детей питьевой водой. В региональном минздраве ранее сообщали, что с признаками кишечной инфекции в больницы обратились 110 человек (в основном дети в возрасте 3-14 лет). По состоянию на утро 8 июля в стационарах остаются 18 человек.

Согласно сообщению администрации района, по итогам заседания также принято решение организовать подвоз питьевой воды в села Куйсун, Гильяр, Магарамкент и Гапцах, а также обеспечить социальные учреждения бутилированной водой.

Региональное управление Роспотребнадзора ранее сообщало, что массовое отравление детей могло произойти из-за воды в источнике «Джепельский». Он расположен на расстоянии 14 км от села Магарамкент в сторону села Ахты. Сейчас специалисты ведомства обследуют водовод и водоисточник на предмет наличия утечек и аварийных ситуаций. Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора начали обходить дома с целью выявить всех пострадавших.

Полина Мотызлевская