Массовое отравление в Дагестане могло произойти из-за воды в источнике «Джепельский»

Массовое отравление в Магарамкентском районе Дагестана могло произойти из-за воды в источнике «Джепельский», сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Ранее врио главы района Фейруддин Рагимханов сообщал, что с признаками отравления в больницу поступили 110 человек, «в основном дети».

По данным управления, случаи кишечной инфекции выявили в пяти населенных пунктах — Магарамкент, Куйсун, Верхний Тагиркент, Гиляр, Гапцах. Среди пострадавших — дети в возрасте от 3 до 14 лет. В региональном минздраве сообщали, что более сотни человек обратились за медпомощью, но по состоянию на утро 8 июля в стационарах остаются 18 человек. Их состояние врачи оценивают как средней и легкой степени тяжести.

Водоисточник «Джепельский» расположен на расстоянии 14 км от села Магарамкента в сторону села Ахты. В управлении Роспотребнадзора добавили, что сейчас специалисты ведомства обследуют водовод и водоисточник на предмет наличия утечек и аварийных ситуаций. «Отобраны пробы воды из водоисточника и разводящей сети, подготовлено постановление о запрете использования некипяченой воды в питьевых целях. Кроме того, проводятся подворовые обходы с целью выявления всех пострадавших»,— заключили в ведомстве.

Полина Мотызлевская