В Ярославской области вскоре заработают 100 новых дорожных камер

В Ярославской области в ближайшие дни заработают новые дорожные камеры в 40 местах, еще 60 локаций находятся на этапе приемки и ввода в эксплуатацию. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в областном министерстве дорожного хозяйства и транспорта со ссылкой на «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В 2025 году в регионе планируют оснастить камерами более 600 участков дорог, места определяют Госавтоинспекция, владельцы дорог и ЦОДД при учете аварийности. Все комплексы установят до 1 сентября.

В период с января по июль камеры были установлены в 120 новых местах, в ближайшее время заработают еще на 100 локациях. К настоящему моменту на территории региона камерами оборудовано 240 мест. Кроме того, нарушения фиксируют 13 мобильных комплексов. В этом году новых комплексов не приобретали.

Стационарные комплексы фиксируют в Ярославской области превышение скорости, непристегнутый ремень, проезд на запрещающий сигнал светофора, пересечение стоп-линии, выезд на встречную полосу при запрете, несоблюдение знаков и разметки, движение по обочине, использование водителем телефона, остановку и парковку в неположенном месте. Мобильные комплексы фиксируют несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств, а также движение транспортных средств по полосе для маршрутных транспортных средств или остановка на указанной полосе в нарушение ПДД.

Алла Чижова