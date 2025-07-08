Иран получит от Китая комплексы и ракеты ПВО по нефтяному бартеру

Иран вскоре получит от Китая зенитно-ракетные комплексы HQ-9 и ракеты «земля-воздух» китайского производства по нефтяному бартеру. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сегодня, 8 июля, сообщает портал Middle East Eye (MEE). Срочные закупки этих вооружений понадобились Тегерану для ускоренного восстановления своих сил ПВО, серьезно пострадавших в результате израильских налетов в июне.

Иран способен производить зенитные ракетные комплексы самостоятельно и имеет для этого соответствующие технологии, но в данном случае речь идет о срочных и вынужденных мерах, поясняет MEE. Число поставляемых комплексов и ракет не раскрывается.

На данный момент Иран использует российские комплексы ПВО С-300ПМУ-2 и «Тор-М1», системы местного производства, такие как Khordad, Bavar 373 и Arman, а также HQ-2 — китайские копии старых советских ЗРК С-75М, HQ-7 — копии французского ЗРК Crotale.

Ранее стало известно, что Иран намерен пополнить свой авиапарк за счет китайских истребителей J-10C.

Дмитрий Сотак