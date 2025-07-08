Боб Хартли намерен вновь привести «Локомотив» к победе в Кубке Гагарина

Новый наставник ярославского ХК «Локомотив» Боб Хартли намерен привести команду ко второй победе в Кубке Гагарина. Комментарий главного тренера приводит канадское издание TVAsports.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Шмаков / ХК «Металлург» Фото: Максим Шмаков / ХК «Металлург»

«Я займу должность Брэда Маккриммона (прим. — главный тренер «Локомотива», погибший в авиакатастрофе в 2011 году), который был моим помощником в Атланте. Обычно, когда нанимают тренера, это делается для того, чтобы он вдохнул новую жизнь в команду, которой ему доверили управлять. Но на этот раз ситуация совершенно иная. Мне дают команду, которая только что стала лучшей в КХЛ. Задача, которую я поставил перед собой — вновь стать лучшим с командой-чемпионом»,— приводит издание слова Хартли.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что Игорь Никитин, возглавлявший «Локомотив» последние четыре сезона, после победы в Кубке Гагарина досрочно расторг контракт с клубом из Ярославля и заключил пятилетний с ЦСКА.

5 июля ярославский клуб объявил о том, что главным тренером «Локомотива» станет канадский специалист Боб Хартли, выигрывавший ранее Кубок Гагарина и Кубок Стэнли.

Алла Чижова