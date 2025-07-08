Лучший бомбардир play-off КХЛ Шелдон Ремпал продолжит карьеру в «Вашингтоне»

Канадский нападающий Шелдон Ремпал заключил однолетний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс», сообщает портал PuckPedia. Ранее форвард выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за уфимский «Салават Юлаев».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Сообщается, что зарплата 29-летнего форварда составит $775 тыс. Ремпал перешел в «Салават Юлаев» перед сезоном-2024/25. В регулярном чемпионате он провел 68 матчей, в которых набрал 61 очко (31 гол+30 результативных передач). Ремпал стал лучшим бомбардиром play-off КХЛ в сезоне-2024/25. За 19 игр он записал в свой актив 21 очко (8+13). Вместе с командой он дошел до полуфинала play-off, где уступил будущему победителю чемпионата — ярославскому «Локомотиву».

Ранее Ремпал играл за клубы НХЛ «Лос-Анджелес Кингс», «Каролина Харрикейнс», «Ванкувер Кэнакс» и «Вегас Голден Найтс». Всего в НХЛ он провел 21 матч и набрал 3 очка (2+1).

Таисия Орлова