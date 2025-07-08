Кремль заставляет «яблоко» делиться

«Ситуация патовая» — так опрошенные “Ъ FM” эксперты отреагировали на запрет ограничивать в стране установку RuStore на гаджеты Apple. Накануне такой закон подписал президент Владимир Путин. Он вступит в силу 1 сентября. Мера должна обеспечить возможность установки и обновления приложений российских разработчиков, включая банковские сервисы. И пресечь действия зарубежных платформ, которые ограничивают к ним доступ. Закон в первую очередь направлен на технику Apple, поскольку компания не разрешает устанавливать на свои гаджеты сторонние магазины приложений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Но в отдельных случаях корпорация уже шла на уступки, напоминает ведущий эксперт по защите персональных данных компании Б-152 Максим Лагутин: «Можно вспомнить историю с Евросоюзом по унификации зарядных устройств. Для Apple это довольно большой и важный рынок, поэтому они пошли на это, но тоже не сразу. Помним большую судебную тяжбу с Epic Games: Apple была признана монополистом, в Евросоюзе было принято решение, что можно оплачивать игры и в других приложениях, в обход Apple Store. Все зависит от того, насколько российский рынок крупный именно для Apple.

При этом RuStore — это заведомо бомба замедленного действия, потому там могут быть приложения компаний, которые входят в санкционные списки. Не знаю, как они здесь выкрутятся, потому что их обязывают санкционные пакеты ЕС и США, где они, собственно, инкорпорированы, вводить санкции. А добавление RuStore ставит их в патовую ситуацию: либо будут санкции со стороны российских властей, либо американских. Кажется, что они пойдут все-таки на поводу у американских коллег, либо эта система будет полностью изолирована, то есть будет доступна только в России. Такое чисто в теории возможно сделать. Но на практике, кажется, это сложно технически реализовать».

Как ранее отмечал замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, Apple всегда относилась с уважением к российскому законодательству. По его словам, Москва и сейчас ведет переговоры с корпорацией. Впрочем, прежние уступки едва ли можно сравнить с требованием о предустановке RuStore, отмечает IT-эксперт Александр Баулин: «Были обратные истории: Apple шла навстречу российским органам власти и удаляла приложения, которые в России запрещали. Но вот случаев, чтобы Apple шла навстречу и добавляла что-то, не было.

Это же не одно приложение, это "ворота" для того, чтобы ставить на смартфон любые приложения, которые попадут в RuStore, и в них могут быть уязвимости.

Они могут быть вредоносными. Apple не может за это отвечать. Компания пытается как можно сильнее защитить пользователей в этом плане».

Кроме прочего, новый документ вносит изменения в преамбулу закона «О защите прав потребителей». Таким образом, невыполнение требований о предустановке RuStore будет считаться недостатком товара. И можно будет потребовать такой гаджет заменить, отремонтировать или вернуть с полной компенсацией стоимости. И это ставит ребром вопрос целесообразности продаж таких устройств, отмечает техноблогер Валентин Петухов, более известный как Wylsacom: «Россия — это рынок, на котором Apple не представлена с 2022 года, поэтому думаю, что они вполне могут это проигнорировать, объяснив тем, что за те девайсы, которые приезжают с других рынков через параллельный импорт они ответственности не несут.

Закон в целом достаточно позитивный. Его нужно было принимать, наверное, до того, как Apple ушла с нашего рынка. Но сейчас он скорее стреляет в последнюю здоровую ногу нашего ритейла, потому что там официального запрета на продажу телефонов нет, но по закону "О защите прав потребителей" устройство, на котором не установлен RuStore, может признаваться дефектным. Коммерческая выгода от продажи таких девайсов стремится к нулю. Более того, там еще и прокуратура может проводить проверки и прекращать деятельность предприятий, изымать товары. Получается, что iPhone продавать как бы и можно, но если закон будет исполняться, то, что называется, это себе дороже.

Выход из этой ситуации — продавать подержанные устройства, на которые уже не распространяется требование закона "О защите прав потребителей". Нечто подобное практикуют в Таиланде. Там другие требования, но тоже невозможно купить устройство непредактивированное, то есть прямо при вас новый iPhone открывают, активируют, потом сбрасывают и выдают уже после оплаты».

Прошлым летом Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники просила правительство не запрещать устройства без предустановленного RuStore. В ассоциации предупреждали, что, по сути, это запрет продавать сами гаджеты Apple. В Минцифры на это напомнили, что политика по снятию барьеров в работе сторонних магазинов в мобильных экосистемах Google и Apple — это общемировой тренд.

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Екатерина Вихарева