Михаил Евраев поручил главам округов проводить пешие обходы

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил главам округов возобновить практику пеших обходов. Об этом сообщили в правительстве области по итогам оперативного совещания, в котором принимал участие также мэр Ярославля Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

За первые полгода 2025 года в регионе составлено 12 тыс. материалов по административным правонарушениям, выявленным в ходе обследований территорий. Вынесено 8 тыс. постановлений, сумма штрафов составила 67,3 млн руб. Больше всего нарушений было выявлено в Ярославле, Рыбинске, Переславле-Залесском.

«Поручил возобновить практику пеших обходов территорий с участием глав. Проходить они будут и в крупных городах, и в сельской местности. Обращать внимание нужно на все: в каком состоянии тротуары, ступеньки, урны, фасады, водосточные трубы. Часто для решения проблем нужны не миллиарды рублей, а ведро с краской»,— написал господин Евраев в своем Telegram-канале.

Алла Чижова