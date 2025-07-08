Меткомбанк выплатил почти 1 млрд руб. дивидендов за 2024 год

Меткомбанк (Каменск-Уральский, Свердловская область) выплатил дивиденды за 2024 год, следует из данных на сервере раскрытия корпоративной информации. Общий объем составил 997 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Размер выплаченных дивидендов на одну акцию составил 65,6 руб. Общее количество акций — 15 млн штук.

Чистая прибыль Меткомбанка за 2024 год, согласно системе «Спарк», составила 1,275 млрд руб., капитал по итогам года — 21,5 млрд руб. По итогам девяти месяцев 2024 года банк выплатил дивиденды в размере 490,23 млн руб., то есть по 34,38 руб. на акцию.

Анна Капустина