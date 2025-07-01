В Свердловской области зарегистрировано более 25 тыс. случаев укуса клещей

С начала сезона в Свердловской области зарегистрировано 25,3 тыс. случаев укуса клещей, сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону. Это на 8% ниже среднего многолетнего показателя, но на 11% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Пострадавшие зарегистрированы в 68 муниципальных образованиях, наибольшее число случаев приходится на Байкаловский, Слободо-Туринский, Пышминский и другие районы.

В стационары с подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализированы 136 человек (диагноз подтвержден у 21), с подозрением на клещевой боррелиоз — 230 человек (диагноз подтвержден у 96). В исследованных клещах в 1,2% случаев обнаружены возбудители клещевого энцефалита, в 42,4% — лайм-боррелиоза, в 3,1% — моноцитарного эрлихиоза и в 1,1% — гранулоцитарного анаплазмоза.

В 2025 году запланировано проведение акарицидных обработок на территории 11400 га. Против клещевого вирусного энцефалита проведено 173,6 тыс. вакцинаций и 348,7 тыс. ревакцинаций.

Напомним, на начало месяца в Свердловской области с начала сезона зафиксировано 17,5 тыс. случаев укусов клещей: в больницы госпитализировали 53 человек с подозрением на клещевой энцефалит, 32 случая заболевания подтверждены. Кроме того, поступило 108 человек с подозрением на боррелиоз, среди них только пять случаев подтверждены.

Полина Щуцкая