Две белгородки и ребенок пострадали при атаке беспилотника ВСУ

Накануне вечером в результате атаки беспилотника ВСУ на белгородский райцентр Борисовка пострадали две мирных жительницы и полуторагодовалый ребенок. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Предварительно, все пострадавшие получили баротравмы. Одну из них доставили в горбольницу №2 в Белгороде, ребенка — в детскую областную больницу. Третью пострадавшую после оказания медпомощи на месте отпустили домой.

Из-за детонации дрона во дворе многоквартирного дома были выбиты окна в девяти квартирах и повреждены шесть легковых автомобилей.

Алина Морозова