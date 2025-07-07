Два человека погибли и шестеро пострадали при обстрелах Черноземья на выходных

В прошедшие выходные атакам ВСУ подверглись все регионы Черноземья. В основном, удары производились с помощью беспилотников. По данным Минобороны, всего над областями макрорегиона сбили 204 БПЛА: больше всего над Белгородской областью, меньше всего — над Тамбовской.

В оборонном ведомстве подсчитали, что над Белгородской областью уничтожили не менее 55 беспилотников. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, за выходные ВСУ выпустили по региону не менее 208 дронов и 206 боеприпасов. В результате погибли два человека, еще шесть пострадали. Разрушения установлены в 18 жилых объектах и 29 автомобилях.

Над Воронежской областью, по данным Минобороны, ликвидировали 42 беспилотника. По словам губернатора Александра Гусева, из-за падения обломков БПЛА в одном из муниципалитетов была нарушена линия электропередач, а также — повреждена кровля частного дома и гаража. Еще в одном муниципальном образовании на юге региона из-за падения фрагментов дрона на железнодорожные пути были задержаны несколько поездов — по данным ЮВЖД, речь идет о 15 составах. Они уже следуют по графику.

Еще 53 беспилотника уничтожили над Курской областью. Один из них сбили над Железногорским районом. В результате падения обломков дрона пострадал мужчина 1993 года рождения. Он получил легкое осколочное ранение, от госпитализации отказался.

Над Липецкой областью ликвидировали девять БПЛА. Обломками дронов в облцентре были повреждены кровля частного дома и припаркованный рядом автомобиль. Также беспилотник попал в строящуюся многоэтажку, которая пока не заселена. Раненых нет.

В Орловской области сбили 42 дрона, в Тамбовской — три. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Алина Морозова