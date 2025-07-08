Три человека ранены при ударе украинских дронов в ЛНР

Луганская народная республика (ЛНР) подверглась массированной атаке ВСУ. При ударах БПЛА пострадали трое мирных жителей, сообщила министр здравоохранения региона Наталия Пащенко.

У раненой в Старобельске женщины обнаружили закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения обеих ног. Она обратилась в больницу.

В Беловодске ранены еще двое мирных жителей. Одного из них госпитализируют в Луганскую республиканскую клиническую больницу.

Сегодня утром глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал об ударах украинских БПЛА по городам Старобельск, Беловодск и Сватово. В Сватово повреждено здание налоговой службы, в Старобельске — административные здания и магазин. В Беловодске разрушения зафиксированы не были.