Названо место установки бюста Ушакова в Ярославле

В Ярославле бюст адмирала Федора Ушакова планируют установить на территории, прилегающей к Речному вокзалу. Об этом стало известно в ходе открытого совещании в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что право установки бюста получил ЯрГУ им. Демидова в качестве специального приза по итогам студенческой исторической игры «Федор Ушаков и его время» в рамках лиги «Машина времени». Это просветительский проект Фонда Андрея Первозванного.

7 июля в правительстве области состоялось совещание по вопросу установки бюста, сообщил заместитель мэра Ярославля Вячеслав Гаврилов.

«Сам бюст это будет дар фонда городу. Предлагается разместить его в Кировском районе на территории, прилегающей к Речному вокзалу. Открытие бюста предлагается провести в начале августа текущего года»,— сказал господин Гаврилов.

Вокруг бюста территория будет благоустроена. Мэр Артем Молчанов поручил провести детальное обсуждение будущего памятника, за которым смогут наблюдать жители города.

Выдающийся флотоводец, адмирал Федор Ушаков родился в 1745 году в сельце Бурнаково Романовского уезда Ярославской губернии в семье мелкопоместного дворянина. Крещен адмирал был в Церкви Богоявления на Острову в селе Хопылево Ярославской области. В прошлом году церкви передали частицу мощей адмирала.

Алла Чижова