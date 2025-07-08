Владелец «Волгадорстроя» получил иск на 1,78 млрд рублей

Татсоцбанк обратился в Арбитражный суд Татарстана с заявлением о признании владельца «Волгадорстроя» Айрата Миннуллина банкротом. Сумма исковых требований составляет 1,78 млрд руб. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Банк просит признать владельца «Волгадорстроя» банкротом в качестве индивидуального предпринимателя. По данным сервиса Rusprofile, статус ИП он получил в 2016 году, основной вид деятельности — эксплуатация мостов и тоннелей.

В марте 2025 года Арбитражный суд Татарстана признал банкротом одну из компаний Миннуллина — ООО «Волгадорстрой», созданное в 2008 году. Чистый убыток этой компании в 2024 году составил 3,6 млрд руб. при сокращении выручки до 25,4 млрд руб. Основной причиной финансовых проблем стало резкое сокращение госзаказов — с 5,6 млрд руб. в 2021 году до 814 млн руб. в 2024 году. Компания участвовала в строительстве 41-километрового участка трассы М-12 «Восток» в Татарстане и Чувашии стоимостью 24,8 млрд руб., а также в возведении Большого Казанского кольца и обхода Нижнекамска и Набережных Челнов.

Подробности читайте в материале — «Строители поехали по кочкам».

Анар Зейналов