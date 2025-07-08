В Кисловодске частично возобновили подачу воды в дома и санатории

Утром 8 июля в Кисловодске было частично восстановлено водоснабжение домов и санаториев. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Евгений Моисеев. Горячая вода пока отсутствует по ул. Ленина, Марцинкевича, Седлогорская , Володарского и в пос. Белореченский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Увеличение времени восстановления водоснабжения связано с плавным увеличением подачи воды в водовод для исключения аварийных ситуаций», — пояснил глава муниципалитета.

Господин Моисеев отметил, что с 08:00 до 10:00 будет происходить заполнение резервуаров и уличных сетей водопровода. После чего услуга будет подаваться в полном объеме.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», что сокращение ресурса и отключение горячего водоснабжения в нескольких районах курорта произошло из-за аварии на Эшкаконском гидроузле в Карачаево-Черкесии. Восстановительные работы начались утром 6 июля в селе Учкекен Малокарачаевского района.

Наталья Белоштейн