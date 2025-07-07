В Кисловодске подачу воды планируют восстановить в течение дня

В Кисловодске планируют восстановить подачу воды в течение дня. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Евгений Моисеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации господина Моисеева, сокращение ресурса и отключение горячего водоснабжения в нескольких районах курорта произошло из-за аварии на Эшкаконском гидроузле в Карачаево-Черкесии. Восстановительные работы начались накануне утром, 6 июля, в селе Учкекен Малокарачаевского района, сообщило Управление по строительству и эксплуатации сооружений природоохранного назначения Эшкаконских ОСВ.

Перебои с горячим водоснабжением фиксируют на 17 центральных тепловых пунктах и одной котельной. Отключения затронули улицы Азербайджанскую, Марцинкевича, Красивую, Челюскинцев, Ленинградскую, Губина, Победы, Жмакина, Г. Медиков, Пионерская, Горького, Грозненская, Островского, Либкнехта, Куйбышева, Седлогорской, 40 лет Октября, Главная, Западная, Крепостная, Чайковского, Набережной и в переулках Зеркальном, Конечном, Мартовском.

На время ограничения водоснабжения Кисловодский филиал «Водоканала» организует подвоз воды автоцистернами.

Константин Соловьев