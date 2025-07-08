В Югре обнаружили почти 16% некачественной молочной продукции

За полгода Роспотребнадзор в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) по результатам исследований выявил 15,9% некачественных молока и молочной продукции, сообщили в региональном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В течение шести месяцев 2025 года в Югре было проведено 68 проверок, 36 выездных обследований и 536 профилактических мероприятий в отношении лиц, осуществляющих производство и оборот продуктов. Из 12 тыс. проб продуктов установленным требованиям не соответствовали 3,3%. Среди них — 0,8% кулинарных изделий, 2,9% рыбы и рыбных полуфабрикатов, 1,4% мяса, мясных продуктов, птицы и яиц.

После проверок было изъято 76 партий некачественной продукции массой более 5 тонн и возбуждено 46 административных дел. Сумма штрафов составила свыше 1,7 млн руб.

Напомним, специалисты Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в течение 2024 года изъяли из оборота более 4 тонн некачественных продуктов. Большая часть (99,6%) такой продукции оказалась с нарушения качества, при этом 40,8% содержала недостоверную информацию о продуктах, 4,8% не имела необходимых документов и 2,6% была фальсифицирована.

Ирина Пичурина