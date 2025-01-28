В Югре за год изъяли более 4 тонн некачественных продуктов

Специалисты Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО-Югра) в течение 2024 года изъяли из оборота более 4 тонн некачественных продуктов, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Большая часть (99,6%) такой продукции оказалась с нарушения качества, при этом 40,8% содержала недостоверную информацию о продуктах, 4,8% не имела необходимых документов и 2,6% была фальсифицирована. Возбуждено 66 дел об административных правонарушениях, по которым наложено 54 штрафа на сумму 1,9 млн руб.

Всего сотрудники за год провели 135 проверок и совершили 752 профилактических визита к предприятиям, работающим с пищевыми продуктами, проинспектировали более 10 тыс. тонн товаров, а также исследовали свыше 22 тыс. проб и выяснили, что из них 3,1% не соответствовали установленным требованиям.

Наиболее часто проблемы выявлялись в молоке и молочных продуктах (8,2%), кондитерских изделиях (7,5%) и мясе с мясными продуктами (4,4%), а также в птице и яйцах, кулинарных изделиях, алкогольных напитках, масложировой продукции, соках и нектарах, хлебобулочных изделиях и рыбе. В то же время, бутилированная вода показала наименьший уровень несоответствий — 0,8%, а плодоовощная продукция — всего 0,1%.

Напомним, за первое полугодие 2024 года из магазинов ХМАО изъяли более одной тонны некачественных продуктов. Более половины от всей изъятой продукции — 55,8% — было снято с продажи по причине предоставления недостоверной информации о товарах.

Ирина Пичурина