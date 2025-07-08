В Еврейской автономии возбуждено уголовное дело об экстремистских призывах

В Биробиджане задержан местный житель, подозреваемый в призывах к экстремизму, сообщила пресс-секретарь УФСБ России по Еврейской автономной области Анастасия Королёва в эфире городского телеканала.

Придерживающийся радикальных националистических взглядов 32-летний горожанин размещал в чате популярного мессенджера материалы, содержащие призывы к насилию по мотивам межнациональной вражды. Возбуждено и расследуется уголовное дело по факту публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2, ст. 280 УК РФ).

Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы. В настоящий момент он находится под подпиской о невыезде.

Дарья Балобанова, Биробиджан