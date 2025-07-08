Стенд Свердловской области в первый день «Иннопрома» посетили 5 тыс. человек

В первый день работы 15-й международной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге, 7 июля, стенд Свердловской области посетили порядка 5 тыс. человек, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Из мероприятий первого дня на стенде — награждение лучших экспортеров Свердловской области. Награды победителям конкурса вручил замгубернатора региона, министр инвестиций и развития Дмитрий Ионин. Кроме того, на стенде прошло заседание по проекту социального кластера: при его реализации люди смогут обратиться за соцпомощью в разных жизненных ситуациях онлайн. Также в первый день был презентован стенд «Индустриально-спортивный кластер Свердловской области», на котором был представлены спортивные дроны и макеты спортинвентаря от свердловских производителей.

В первый день «Иннопрома» на стенде региона было подписано несколько соглашений. Так, министерства промышленности, образования, энергетики и ЖКХ Свердловской области, компания «Россети Урал» подписали с колледжами и техникумами соглашение о создании кластера среднего профессионального образования в рамках проекта «Профессионалитет». По нему предполагается обновить материальную базу, внедрять практико-ориентированные программы, помогать выпускникам с трудоустройством.

Компания «Росатом МеталлТех» и Исетский кузнечно-механический завод при поддержке правительства Свердловской области заключили соглашение о сотрудничестве в сфере производства высококачественной металлургической продукции из титановых сплавов и нержавеющей стали для использования в авиастроении, судостроении и атомной промышленности.

Международная промышленная выставка «Иннопром» открылась в Екатеринбурге в 15-й раз 7 июля. Она будет проходить в международном выставочном центре (МВЦ) «Екатеринбург-Экспо» по 10 июля включительно. Главной темой выставки стало «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв», страной-партнерам выступила Саудовская Аравия. По данным организаторов, на 50 тыс. кв м выставочной площади свою продукцию представят свыше 1000 компаний, всего выставку в этом году посетят более 47 тыс. участников из 60 стран мира.

Подробнее о выставке 2025 года — в материале «"Иннопром" нацелился на индустриальный прорыв»

Ирина Пичурина