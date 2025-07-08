Нетаньяху: Израиль не согласится на формирование суверенной Палестины

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не согласится с формированием суверенного палестинского государства. Об этом он сообщил журналистам на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

«Считаю, что у палестинцев должны быть все полномочия на самоуправление, но ни одного — на то, чтобы нам угрожать. Это означает, что определенные полномочия, например, касающиеся безопасности в целом, всегда будут оставаться в наших руках»,— сказал господин Нетаньяху.

Расклад, в котором палестинское государство имеет независимость в сфере безопасности, господин Нетаньяху назвал «самоубийством».

Дональд Трамп не стал отвечать на вопрос о возможности решения палестино-израильского конфликта с условием сосуществования двух государств. «Я не знаю. Задайте этот вопрос Биби (Беньямину Нетаньяху — “Ъ”)»,— сказал президент США.

Дональд Трамп говорил, что после урегулирования ситуации между Израилем и Ираном будет настойчиво требовать от Биньямина Нетаньяху завершить боевые действия в секторе Газа. По словам американского лидера, господин Нетаньяху также заинтересован в прекращении войны в анклаве.