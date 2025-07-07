Аэропорт Сочи вернулся к штатной работе на фоне корректировки рейсов

На фоне масштабных задержек рейсов, зафиксированных утром 7 июля, сочинский аэропорт сообщил в своем Telegram-канале о нормализации ситуации. По данным пресс-службы, воздушная гавань работает в штатном режиме, а авиакомпании адаптируют расписание с учетом ограничений в воздушном пространстве ряда регионов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В первой половине дня воздушная гавань курорта столкнулась с массовыми задержками рейсов на прилет и вылет. Нарушения графика объяснили поздним прибытием воздушных судов из других городов, включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Сургут. По состоянию на 11:00 по московскому времени, отклонения от расписания были зафиксированы у 59 рейсов: 34 борта не вылетели вовремя, 25 задерживались на прилет. Кроме того, были отменены четыре рейса.

Несмотря на перебои, аэропорт продолжал работу в штатном режиме. Обслуживание прибывающих самолетов велось в порядке очередности, а смены наземных служб были усилены дополнительным персоналом.

По уточненным данным на 18:00 того же дня, успешно выполнено 109 рейсов, в то время как 35 были задержаны более чем на два часа. Из них 17 — отложенные с предыдущих суток. При этом в аэропорту подчеркнули, что скоплений пассажиров в терминале не наблюдается.

Причиной сбоев в расписании назвали корректировки, вносимые авиаперевозчиками из-за временных ограничений в воздушном пространстве над Поволжьем, Москвой и Санкт-Петербургом. Аэропорт не исключает возможности дополнительных изменений: переносов, отмен или объединения рейсов. Все уведомления пассажирам направляют авиакомпании.

Пассажирам задержанных рейсов предоставляются предусмотренные законодательством услуги: питание, напитки и, при необходимости, размещение в гостиницах.

В администрации аэропорта отмечают, что безопасность полетов остается безусловным приоритетом. Пассажирам рекомендовано заранее уточнять статус рейса у перевозчиков.

Мария Удовик