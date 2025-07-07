Мирра Андреева обыграла Эмму Наварро и стала третьей россиянкой в четвертьфинале Wimbledon

Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла американку Эмму Наварро в матче 1/8 финала Wimbledon. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

На турнире в Лондоне Андреева была посеяна под седьмым номером, Наварро — под десятым. В четвертьфинале российская спортсменка сыграет со швейцаркой Белиндой Бенчич.

Ранее в четвертьфиналы пробились еще две россиянки: Анастасия Павлюченкова и Людмила Самсонова. В последний раз отечественные спортсменки добивались такого результата на Wimbledon в 2006 году. Тогда в 1/4 вышли Мария Шарапова, Светлана Кузнецова и Анастасия Мыскина. В мужском разряде в четвертьфинале из россиян сыграет Карен Хачанов.

Мирре Андреевой 18 лет, на ее счету три победы на турнирах Женской теннисной ассоциации. На турнирах Большого шлема она добивалась только выхода в полуфинал.