В Свердловской области выявили более 1,8 тыс. нарушений пожарной безопасности

За время действия особого противопожарного режима в Свердловской области сотрудники органов государственного пожарного надзора составили 1842 протокола об административных правонарушениях, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

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Среди нарушений были выявлены неуборка территорий от мусора и сухой травы, приготовление пищи с использованием открытого огня, сжигание мусора и растительности. Кроме того, зарегистрировано два уголовных дела за уничтожение или повреждение имущества по неосторожности.

Представители органов местного самоуправления возбудили 1027 дел об административных правонарушениях, связанных с нарушением порядка выжигания сухой травы и ненадлежащим содержанием территорий.

Напомним, особый противопожарный режим был введен на территории Свердловской области с 19 апреля. С 4 июля глава региона Денис Паслер отменил в регионе действие особого противопожарного режима. Он напомнил, что главы муниципалитетов сохраняют право вводить локальные ограничения при потенциальной угрозе.

В настоящее время особый противопожарный режим продолжает действовать в 30 муниципальных образованиях и 12 сельских поселениях.

Полина Щуцкая