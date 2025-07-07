Закрой, геолог

Суд на Ставрополье принял к рассмотрению спор между Кавказнедрами и «Росгеологией» по поводу исполнения многомиллиардного контракта на ликвидацию бесхозяйных нефтегазовых скважин. Их пробурили в конце ХХ века и забросили. Сегодня они представляют экологическую опасность. Власти расторгли договор с геологами в связи с тем, что они не выполнили все геологическое задание, и теперь Кавказнедра требуют возврата почти 700 млн руб. «Росгеология», в свою очередь, добивается признания незаконным одностороннего выхода Кавказнедр из договора и пересмотра контракта в сторону сокращения объема работ.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Кузнецов, Коммерсантъ Фото: Сергей Кузнецов, Коммерсантъ

Арбитражный суд Ставропольского края изучит взаимные претензии департамента по недропользованию по Северо-Кавказскому федеральному округу (Каквказнедра, заказчик) и АО «Росгеология» (исполнитель) по поводу контракта на ликвидацию нефтяных и газовых скважин, представляющих экологическую опасность. Об этом сообщается на сайте инстанции.

Государственный контракт на ликвидацию скважин на сумму 3,3 млрд руб. Кавказнедра и АО «Росгеология» заключили в 2022 году. Однако, согласно данным сайта госзакупок, в 2024 году договор был в одностороннем порядке расторгнут госорганом. В соответствии с данными портала, подрядчик выполнил работы на 1 млрд руб.

Как следует из решения Кавказнедр, основанием для расторжения контракта послужили просрочки выполнения его этапов в течение 2022–2024 годов, несвоевременное предоставление отчетов и геологического задания, в части передачи полного пакета документов по делам скважин.

В апреле 2024 года Кавказнедра подали к исполнителю иск о возврате «Росгеологией» неосновательного обогащения в размере 693,6 млн руб. (предположительно, речь идет об авансовом платеже за следующий этап работ).

Ответчик, в свою очередь, обратился к госзаказчику со встречным иском, в котором потребовал признать незаконным односторонний отказ Кавказнедр от контракта и изменить условия договора, указав в его предмете ликвидацию не 500, а 155 экологически опасных скважин нераспределенного фонда недр, снизить цену контракта до 1,7 млрд руб. и взыскать с заказчика порядка 0,7 млрд руб.

«Росгеология» ссылается на необходимость согласования новых условий контракта в связи с положениями Методики сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта (утв. Правительством РФ). В соответствии с этим документом, заказчик, если не достигнуто согласие о выполнении прежнего объема работ за меньшую стоимость, должен принять решение о сокращении объемов выполняемых работ исходя из необходимости возмещения суммы затрат, произведенных подрядчиком при исполнении контракта. Подрядчик может получить возмещение произведенных затрат только при определении новой цены контракта, объема работ и заключении соответствующего соглашения.

Арбитраж Ставрополья принял встречный иск к производству, и теперь взаимные претензии контрагентов будут рассмотрены в одном процессе.

Как поясняет профильный портал neftegaz.ru, проблема скважин, расположенных на нераспределенном фонде недр РФ и представляющих экологическую опасность, связана с периодом пикового бурения в 60-80 годы ХХ века. Тогда разные организации пробурили более 1,5 млн скважин, как разведочных, так и эксплуатационных. Но многие из них ликвидированы не были, так как в те годы методы консервации и ликвидации скважин были несовершенными. Сегодня же происходит их разрушение, результатом которого становятся разливы нефти и рассолов, возникновение открытых газовых фонтанов, минерализация водоемов, засолонение почв, образование болот.

Заведующий кафедрой месторождений полезных ископаемых Института наук о Земле Южного федерального университета, кандидат геолого-минералогических наук, доцент Алексей Наставкин пояснил «Ъ-Кавказ», что наибольшую проблему заброшенные скважины могут представлять на Кубани, где нефть начали добывать более 150 лет назад, соответственно, и брошенных скважин должно быть много. Сейчас же здесь высокая плотность населения, большой интерес для экономики: земельный фонд, водопользование. И подобные загрязнения могут быть очень чувствительны. В кавказских республиках такие скважины есть, но они находятся в горной части, где меньше пахотных земель и люди не живут.

«Этих геолого-разведочных организаций уже давно нет, а заброшенные скважины, к сожалению, остались. Они засоряют, в то числе, водные горизонты. Этой проблемой в нашем университете серьезно занимался доктор геолого-минералогических наук Геннадий Лебедько. Последние 10 лет он вынашивал экологические проекты по этим бесхозным скважинам. И он при жизни говорил, что только на Кубани насчитал более 14 тыс. заброшенных скважин, а на Северном Кавказе их в несколько раз меньше», – сообщил инженер-геолог.

Михаил Волкодав