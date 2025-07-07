Минтранс выразил соболезнования в связи со смертью экс-главы Курской области

Минтранс РФ выразил соболезнования родным и близким бывшего министра и губернатора Курской области Романа Старовойта в связи с его кончиной. Соответствующее заявление было опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Там подчеркнули, что господин Старовойт для сотрудников и руководства министерства «останется человеком, чей авторитет, профессиональные знания и готовность прийти на помощь в сложную минуту не будут забыты никогда».

Сегодня президент России Владимир Путин уволил Романа Старовойта. Вскоре после этого бывшего министра нашли мертвым в подмосковном парке, а рядом с его телом обнаружили наградной пистолет Glock. Следственный комитет России рассматривает самоубийство как основную версию.