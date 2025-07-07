В Ярославской области на территории детского лагеря выявили борщевик

В Некрасовском округе на территории детского лагеря выявлены факты произрастания борщевика Сосновского. Об этом сообщил уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.

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В ходе проверки детским омбудсменом борщевик был замечен вблизи жилых корпусов и детских площадок. Напомним, что сок борщевика из-за содержащихся в нем веществ лишает кожу человека способности сопротивляться ультрафиолету. Результатом становятся ожоги вплоть до третьей степени тяжести. Господин Крупин отметил, что уже известны случаи гибели детей после получения таких ожогов.

«Администрации лагеря следует принять незамедлительные меры по устранению борщевика на всей территории лагеря и в дальнейшем принимать своевременные меры по выявлению и борьбе с этим опаснейшим растением»,— прокомментировал Михаил Крупин.

Ранее в правительстве области сообщали о завершении первого этапа обработки борщевика Сосновского вдоль региональных дорог. Второй этап обработки пройдет с 18 июля по 1 сентября.

Алла Чижова