Участнику СВО в Сочи выплатили компенсацию после отказа в соцзащите

Прокуратура Сочи через суд добилась восстановления прав участника специальной военной операции, которому ранее отказали в мерах социальной поддержки. Об этом сообщает пресс-служба краевого надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Военнослужащий обратился в региональное управление соцзащиты за выплатой и санаторным лечением, однако получил отказ — из-за отсутствия официального подтверждения постоянного проживания в городе. Прокуратура сочла отказ необоснованным и подала иск в суд.

После рассмотрения дела военнослужащему назначили выплату в размере 540 тыс. руб. и выдали сертификат на санаторно-курортное лечение.

Анна Гречко