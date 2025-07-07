РЖД назначили четыре дополнительных поезда между Москвой и Санкт-Петербургом

Из-за повышенного спроса на маршрут Москва — Санкт-Петербург, на 8, 9 и 11 июля назначили дополнительные поезда, сообщили в РЖД.

В расписании появились поезда из Санкт-Петербурга в Москву: № 249 отправлением 8 июля в 1:29 и 9 июля в 0:36; № 845 отправлением 8 июля в 15:59. А также по маршруту Москва — Санкт-Петербург: № 846, «Ласточка», отправлением 8 и 9 июля в 8:10; № 250 отправлением 11 июля в 8:10.

В РЖД отметили, что продажа билетов откроется в ближайшее время. Компания заявила, что будет по мере возможности увеличивать количество вагонов в регулярных поездах по этому маршруту и назначать новые.

Сегодня в РЖД назначили три дополнительных поезда в Москву из Санкт-Петербурга для разгрузки аэропорта Пулково, где задерживали вылет 104 рейсов, отменили прилет и вылет восьми рейсов. Всего за выходные в России отменили 485 авиарейсов, задержали почти 2 тысячи.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бесполетная авиация».