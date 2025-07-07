В Турции начался суд по делу о пожаре в отеле Grand Kartal

В турецком городе Болу начался суд по делу о пожаре в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая. Как сообщает AP, на скамье подсудимых 32 человека, включая администрацию и сотрудников отеля. Часть из них обвиняют в умышленном убийстве или причинении ранений, остальных в причинении смерти и ранений по небрежности. В числе подсудимых заместитель мэра и заместитель начальника пожарной охраны Болу, столицы провинции, в которой находится горнолыжный курорт. Процесс, как ожидается, продлится две недели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Murad Sezer / Reuters Фото: Murad Sezer / Reuters

Пожар в 12-этажном здании отеля Grand Kartal произошел ночью 21 января 2025 года. Возгорание возникло на 4-м этаже в помещении ресторана, и огонь быстро распространился на весь отель. Этому способствовала сильная тяга воздуха из-за оставленной открытой сотрудниками кухни двери, а также тот факт, что здание построено из дерева и обшито деревянными панелями.

Из-за отсутствия должной подготовки у персонала к действиям в подобных ситуациях, неработающей системы пожарной безопасности, отсутствия сигнализации 238 гостей отеля не были вовремя оповещены и выведены из здания. В результате пожара 78 человек погибли и еще 133 пострадали.

Алена Миклашевская