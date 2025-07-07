Святое против стратегического

Арбитражный суд Республики Адыгея рассматривает иск Духовного управления мусульман Адыгеи и Кубани к территориальной структуре Минобороны РФ о признании права собственности на участок под зданием первой Майкопской мечети. Объект религиозного назначения уже возвращен общине, однако участок под ним по-прежнему принадлежит военному ведомству. Юристы утверждают, что у истца есть высокая вероятность добиться положительного решения.



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Арбитражный суд Республики Адыгея рассматривает иск централизованной религиозной организации «Духовное управление мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края» (ДУМ) к организации ФГКУ «Северо-Кавказское территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны России о признании права собственности на земельный участок, на котором находится Майкопская мечеть (объект культурного наследия), и установлении сервитута. Спорный объект расположен в границах земельного участка площадью 2,1 тыс. кв. м, который принадлежит оборонному ведомству.

Первая мечеть Майкопа, по ориентировочным данным, была построена в 1911 году на пересечении улиц Краснооктябрьской и Первомайской. В 1920-х годах здание было национализировано и передано в ведение Коммунального отдела, после чего объект стал частью гарнизонного Дома офицеров и долгое время использовался военными. До 2020 года мечеть оставалась на балансе Министерства обороны РФ, пока Арбитражный суд Москвы не постановил вернуть религиозное учреждение мусульманской общине. Однако земля под зданием осталась в собственности Минобороны. Суд назначил повторную землеустроительную экспертизу, чтобы установить точные границы участка и возможность его выделения.

Как сообщил «Ъ-Кубань» источник, знакомый с ситуацией, военное ведомство предлагало в досудебном порядке передать религиозной организации 74 кв. м, но такая площадь не позволяет обеспечить физический доступ к зданию для проведения реконструкционных работ. Кроме того, в будущем на базе мечети планируется создать музей, под который необходим участок большей площади.

По словам судебного юриста Юрия Митина, передача Духовному управлению мусульман государственного имущества регулируется законом: отказ возможен, если имущество используется не по целевому назначению, находится в безвозмездном пользовании другой компании или относится к объектам, изъятым из оборота. Эксперт уточнил, что в случае с военными объектами Минобороны РФ может ссылаться на стратегическое значение земли или невозможность выделения отдельного участка без ущерба для всего комплекса.

«Обоснование невозможности передачи может строиться на доказательстве, что земля необходима для нужд Минобороны (объекты коммуникаций, режимные зоны, иные объекты обороны). В судебной практике военное ведомство ссылается также на невозможность передачи, если участок является частью территории единого военного объекта и (или) если утрата участка повлечет нарушение правовых, имущественных или режимных требований для вооруженных сил»,— пояснил господин Митин.

Краснодарский юрист Виктория Ошуева считает, что с точки зрения Гражданского кодекса здание и участок могут быть связаны единым назначением, однако это не означает автоматического объединения в единый недвижимый комплекс (ЕНК).

«Решение об объединении объектов принимается собственниками. В данном случае участок формально не входит в состав мечети, и Минобороны может использовать этот аргумент в суде»,— комментирует она.

Как говорит госпожа Ошуева, ведомство также может ссылаться на отсутствие межевания участка, а также на его возможный статус стратегически значимого объекта, что создает дополнительную сложность для ДУМ. Вместе с тем юрист уточняет, что суды нередко становятся на сторону восстановления исторической справедливости и защиты прав религиозных общин, особенно если речь идет о культурном наследии и соблюдении конституционных свобод.

Кроме того, Виктория Ошуева указывает, что вопрос безвозмездной передачи земли в собственность религиозной организации был бы проще, если бы участок находился в ведении муниципалитета. Тогда, при наличии прав собственности на здание, процедура передачи земли, согласно закону, не вызвала бы существенных затруднений.

Адвокат и эксперт по судебным спорам с недвижимостью и активами Екатерина Гусеина не согласна мнением коллеги. По ее утверждению, в российском земельном законодательстве действует принцип единства судьбы земельного участка и прочно связанного с ним объекта — в данном случае здания культового назначения. Она подчеркивает, что если религиозная организация уже использует здание по назначению и имеет договор безвозмездного пользования, то и земельный участок рассматривается как часть единой имущественной системы.

Госпожа Гусеина считает, что исковые требования Духовного управления мусульман правомерны и соответствуют положениям федерального закона №327, а также судебной практике Верховного суда. Основными препятствиями для удовлетворения иска могут стать технические ошибки: отсутствие четких границ, статус участка как объекта с особым правовым режимом. Однако эти риски устранимы.

Следующее заседание по делу назначено на 15 июля.

Нурий Бзасежев