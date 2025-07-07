Глава Коми Гольдштейн определился со своими кандидатами в сенаторы

Временно исполняющий обязанности главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн внес в региональный избирком три кандидатуры на пост своего представителя в Совете федерации. В него вошли завотделением реанимации и интенсивной терапии Республиканской инфекционной больницы Иван Глух, действующий сенатор от Еврейской автономной области (ею господин Гольдштейн руководил до назначения врио главы Коми) Владимир Джабаров и ведущий эксперт Росдетцентра Елена Лифенко.

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Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Ростислав Гольдштейн

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По информации из источников «Ъ» в администрации главы Коми, в случае победы Ростислава Гольдштейна на осенних выборах членом Совфеда от администрации региона с высокой долей вероятности станет Владимир Джабаров.

Напомним, господин Гольдштейн выдвинут в губернаторы республиканским отделением «Единой России», которое он возглавляет.

Дарья Шучалина, Сыктывкар