В Новороссийске представили выставку о княгине Ольге Александровне

В Новороссийском историческом музее начала работу выставка «Великая княгиня Ольга Александровна. Вся жизнь как на холсте». Экспозиция приурочена к 140-летию со дня рождения младшей дочери императора Александра III, сообщает «Новороссийский рабочий».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

Выставка посвящена эмиграции великой княгини и ее последним дням в России, связанным именно с Новороссийском. Из города в 1920 году она навсегда покинула страну. В центре внимания — художественное наследие Ольги Александровны: акварели, наполненные ностальгией, которые ценились в Европе и приобретались, в частности, Уинстоном Черчиллем и представителями европейских династий.

Гостям представлены личные вещи княгини, переписка с братом Николаем II, а также воспоминания, в которых она описывает простые бытовые детали — вплоть до пошива одежды для семьи перед отъездом. Выставка рассказывает и о благотворительной деятельности Ольги: с помощью живописи и вышивки она поддерживала малообеспеченных художников.

Экспозиция прибыла из Воронежа и будет работать в Новороссийске до конца месяца.

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Анна Гречко