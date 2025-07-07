Власти Ярославля объяснили отмену закупок по цифровизации кладбищ

В Ярославле конкурсы по определению подрядчиков для формирования и наполнения электронно-цифровой базы Леонтьевского и Игнатовского кладбищ отменены в связи с внесением изменений в описание объектов закупок. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в департаменте городского хозяйства (ДГХ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Ранее было оцифровано Осташинское кладбище. На модели кладбища обозначены все существующие захоронения, любое из которых можно найти по имени усопшего. Поисковик позволяет найти фотографию могилы.

Такая же цифровизация ждет Леонтьевское и Игнатовское кладбища, в июне объявили конкурсы по поиску подрядчиков для этих работ, однако позже они были отменены. Как пояснили «Ъ-Ярославль», решение принято МКУ «Служба городских кладбищ» города.

«После внесения изменений в документацию будут объявлены новые закупочные процедуры на проведение мероприятий по инвентаризации вышеуказанных кладбищ»,— объяснили в департаменте.

Алла Чижова