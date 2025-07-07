Рособрнадзор закрыл прием в Дагестанский медицинский стоматологический институт

В негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Дагестанский медицинский стоматологический институт» временно закрыт прием абитуриентов. Об этом сообщает Рособрнадзор РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Керимов, Коммерсантъ Фото: Юрий Керимов, Коммерсантъ

Уточняется, что решение связано с «неисполнением предписания». В ведомстве также сообщили, что аннулированы лицензии ЧОУ ВО «Южный институт менеджмента» и НЧОУ ВПО «Институт радиоэлектроники, сервиса и диагностики».

Константин Соловьев