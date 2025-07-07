Суд смягчил приговор иностранцу за нападение с пистолетом на магистранта УрФУ

Свердловский областной суд снизил на шесть месяцев срок лишения свободы гражданину Киргизии Бекзоду Камилову, который был осужден за нападение на магистранта Уральского федерального университета (УрФУ), сообщили в пресс-службе суда.

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Как ранее писал «Ъ-Урал», в феврале Кировский районный суд Екатеринбурга назначил Камилову наказание в виде пять лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. По версии следствия, в ноябре 2023 года Бекзод Камилов совместно с Валерием Волковым напали на магистранта факультета журналистики УрФУ. Студенту угрожали пневматическим пистолетом, а затем выстрелили из него, попав молодому человеку в лицо.

Бекзод Камилов был признан виновным по ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

«Приговор был обжалован прокурором и адвокатом. Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, заслушав доводы апелляционных представления и жалобы, исключил из обвинения квалифицирующий признак "группой лиц по предварительному сговору" и снизил наказание Камилову до четырех лет шести месяцев лишения свободы колонии общего режима»,— рассказали в облсуде.

По данным «Ъ-Урал», уголовное дело в отношении Валерия Волкова было выделено в отдельное производство и приостановлено.

Полина Бабинцева