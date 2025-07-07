Президент Ирана заявил о попытке Израиля совершить на него покушение

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что власти Израиля пытались совершить на него покушение. По его словам, в период недавнего военного конфликта ЦАХАЛ хотел атаковать место, где президент проводил рабочее совещание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Да, они пытались, действовали соответствующим образом, но им это не удалось»,— сказал Масуд Пезешкиан в интервью Такеру Карлсону.

24 июня, после 12 дней взаимных ракетных обстрелов, Иран и Израиль договорились о перемирии. В ходе военных действий Израиль атаковал крупнейшие ядерные и оборонные объекты Ирана. 22 июня США присоединились к Израилю и ударили по ядерным сооружениям в Исфахане, Натанзе и Фордо.

Лусине Баласян