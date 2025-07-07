По итогам сезона 2024/2025 голкипер казанского клуба «Рубин» Евгений Ставер вошел в число футболистов, претендующих на приз «Вратарь года» имени Льва Яшина. Награда вручается с 1960 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вратарь «Рубина» номинирован на звание «Вратарь года»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Вратарь «Рубина» номинирован на звание «Вратарь года»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Всего на звание лучшего вратаря года претендуют 20 футболистов. Среди них голкиперы, сыгравшие в прошедшем сезоне более 15 матчей в премьер-лиге и кубке России. Евгений Ставер дебютировал в «Рубине» в июле прошлого года, футболист провел 32 игры. По итогам прошедшего сезона стоимость вратаря из казанского клуба оценили в 1,5 млн евро.

Проголосовать за лучшего вратаря России-2024/2025 можно по ссылке.

Диана Соловьёва