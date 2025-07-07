Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает об автомобиле, который производят на калининградском заводе «Автотор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: amber-a Фото: amber-a

Если вы давно не были в Калининградской области, то сегодня ее, конечно же, не узнаете. За последние десять лет регион стал весьма популярен — и сточки зрения того, чтобы сюда переселиться, и с точки зрения того, чтобы приехать отдохнуть.

На улицах Зеленоградска в высокий сезон сегодня толпы. Отчасти еще и потому, что соседний Светлогорск стал сегодня менее привлекателен для туристов, потому что фактически лишился пляжа — по нему сейчас ездят самосвалы и экскаваторы, вся береговая линия застраивается элитным жильем. Но есть и очевидные достижения, например, построенные к российскому чемпионату мира по футболу, а часть матчей проводились в Калининграде, отличные дороги. И местный завод «Автотор», некогда собиравший здесь автомобили европейских, американских и корейских марок, ныне нас покинувших, уже три года удивляет нас своей мужественной борьбой за выживание.

На днях пресс-служба «Автотора» удивила новостью, что электрический седан «Амберавто А5», который выпускается на предприятии, подешевел до 1,5 млн руб. — именно такая розничная цена теперь рекомендована для базовой версии Comfort с учетом госсубсидии, которая составляет 925 тыс. Надо сказать, что для полноценного по размерам и относительно комфортного электромобиля это очень даже привлекательная цена. И напомню, когда «Амберавто А5» только вышел на рынок, то стоил порядка 3 млн. руб. Очевидно, это какая-то рекламная кампания, потому что количество автомобилей, которые выставят на продажу с такой ценой, будет ограничено. Но сколько именно их будет, не сказали.

У седана один электродвигатель, развивающий 160 л. с. В базовую версию входят электрорегулировки сиденья водителя и рулевой колонки, зимний пакет. Запас хода — свыше 500 км, то есть для Калининградской области с ее мягким климатом и небольшими расстояниями вполне достойный. И на прошлой неделе, когда я был в этих краях, видел на дороге немало таких очень даже симпатичных по китайским меркам машин.

Дмитрий Гронский