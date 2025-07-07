Спасатели вытащили водителя из автомобиля после ДТП в Ярославле

В Ярославле водителю автомобиля, попавшему в аварию на Юбилейном мосту, потребовалась помощь спасателей, чтобы выбраться. О случившемся рассказали в МКУ «Центр гражданской защиты» города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МКУ «Центр гражданской защиты» города Ярославля Фото: МКУ «Центр гражданской защиты» города Ярославля

ДТП произошло вечером 6 июля. В результате столкновения с грузовиком легковой автомобиль серьезно пострадал: вся передняя часть была смята. Эти обстоятельства не позволили водителю выбраться самостоятельно.

«Спасатели Центра гражданской защиты, оперативно прибывшие на место ДТП, оказали первую помощь пострадавшему водителю, деблокировали его из салона, передали медикам скорой помощи. Пострадавший с травмами был доставлен в стационар»,— сообщили в «Центре».

Алла Чижова